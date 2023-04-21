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21 апреля, 19:02

ЦСКА дома победил "Ак Барс" и впервые вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина

<p>Момент из матча ЦСКА и "Ак Барса". Обложка © <a href="https://cska-hockey.ru/news/Pressa/moskva_vstrechaet_final_kubka_gagarina_prevyu_ot_kkhl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cska-hockey.ru</a></p>

Момент из матча ЦСКА и "Ак Барса". Обложка © cska-hockey.ru

Столичный ЦСКА переиграл казанский "Ак Барс" в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ и вышел вперёд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Михаил Григоренко (23-я минута), Максим Соркин (33) и Антон Слепышев (36). У гостей отличились Дмитрий Воронков (23) и Александр Радулов (46).

Счёт в серии стал 2–1 в пользу армейцев. Четвёртый матч также состоится в Москве через два дня, 23 апреля.

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Напомним, в первом матче серии сильнее был "Ак Барс" — 4:1. Вторая игра в Казани завершилась уже в пользу ЦСКА (3:0).

Артур Лапсаков
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