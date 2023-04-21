ЦСКА дома победил "Ак Барс" и впервые вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА переиграл казанский "Ак Барс" в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ и вышел вперёд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Михаил Григоренко (23-я минута), Максим Соркин (33) и Антон Слепышев (36). У гостей отличились Дмитрий Воронков (23) и Александр Радулов (46).