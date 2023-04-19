Хоккеист Гурков отказался от гражданства РФ ради участия в чемпионате мира

Нападающий клуба "Барыс" Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Гурков отказался от гражданства РФ в пользу казахстанского. По данным Shaiba.kz, спортсмен готовится сыграть за сборную этой страны на чемпионате мира.

По просьбе болельщиков провели проверку, в результате чего у четырёх хоккеистов национальной команды обнаружили двойное гражданство. Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков отказались от паспорта Казахстана в пользу российского. Однако Гурков в итоге поступил по-другому.