Полстяная рассказала, как в Латвии от неё требовали отказаться от гражданства РФ ради Олимпиады

Гимнастка Елизавета Полстяная сообщила, что её убрали из сборной Латвии из-за решения сохранить российское гражданство. Спортсменка представляла прибалтийскую республику на соревнованиях по художественной гимнастике с 2018 года.

"Я пережила всю ситуацию, развернувшуюся в 2022-м, и поняла, что сделала правильный выбор. Сейчас я дома, с семьёй, в родной стране. Моей основной целью было попадание на Игры в Париж", — приводит слова гимнастки издание "Чемпионат".