КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 10:39

Полстяная рассказала, как в Латвии от неё требовали отказаться от гражданства РФ ради Олимпиады

Гимнастку Полстяную в Латвии вынуждали отказаться от гражданства России

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Гимнастка Елизавета Полстяная сообщила, что её убрали из сборной Латвии из-за решения сохранить российское гражданство. Спортсменка представляла прибалтийскую республику на соревнованиях по художественной гимнастике с 2018 года.

"Я пережила всю ситуацию, развернувшуюся в 2022-м, и поняла, что сделала правильный выбор. Сейчас я дома, с семьёй, в родной стране. Моей основной целью было попадание на Игры в Париж", — приводит слова гимнастки издание "Чемпионат".

Гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры после ухода из сборной Латвии

Гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры после ухода из сборной Латвии

Как уточнила Полстяная, в Латвии ей выставили условие: если она не откажется от российского гражданства, то потеряет право отбираться на Олимпиаду. Без этого карьера теряла смысл, добавила спортсменка.

Как сообщал Лайф, в августе Олимпийский комитет Латвии потребовал от гимнастки Елизаветы Полстяной отказаться от российского гражданства. Это позволило бы ей попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира. Причём в Латвии заявили, что не принуждали спортсменку отказаться от гражданства РФ ради ЧМ. Позднее Полстяная отказалась выступать за сборную республики и вернулась домой.

Гимнастка Полстяная рассказала, что в Латвии ей запрещали ездить тренироваться в Россию

Гимнастка Полстяная рассказала, что в Латвии ей запрещали ездить тренироваться в Россию

Иван Косицын
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