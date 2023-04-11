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11 апреля, 09:39

ХК "Сибирь" остался без главного тренера

ХК "Сибирь" объявил об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера

<p>Андрей Мартемьянов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Андрей Мартемьянов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Главный тренер хоккейного клуба "Сибирь" (Новосибирск) Андрей Мартемьянов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

"Хоккейный клуб "Сибирь" принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля", — говорится в сообщении.

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Гендиректор клуба Кирилл Фастовский поблагодарил тренера за работу, но отметил, что команда выступила неудовлетворительно.

Мартемьянов проработал с "Сибирью" два сезона, в каждом из них команда занимала шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и завершала выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Специалисту 60 лет, ранее он также возглавлял клубы "Автомобилист", "Амур", "Южный Урал" и "Сокол".

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Напомним, что в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ "Сибирь" проиграла в 1/8 финала "Авангарду" со счётом 1-4 в серии.

Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА победил СКА в пятом матче серии финала Западной конференции и вышел вперёд (3-2). Чтобы встретиться в финале Кубка Гагарина с "Ак Барсом", московским армейцам осталось одержать одну победу, а петербургским — две.

Никита Никонов
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