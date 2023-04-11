ХК "Сибирь" остался без главного тренера

Главный тренер хоккейного клуба "Сибирь" (Новосибирск) Андрей Мартемьянов покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

"Хоккейный клуб "Сибирь" принял решение о завершении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым, контракт которого заканчивается 30 апреля", — говорится в сообщении.

Гендиректор клуба Кирилл Фастовский поблагодарил тренера за работу, но отметил, что команда выступила неудовлетворительно.

Мартемьянов проработал с "Сибирью" два сезона, в каждом из них команда занимала шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и завершала выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Специалисту 60 лет, ранее он также возглавлял клубы "Автомобилист", "Амур", "Южный Урал" и "Сокол".

Напомним, что в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ "Сибирь" проиграла в 1/8 финала "Авангарду" со счётом 1-4 в серии.