ЦСКА разгромил СКА в Петербурге и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА уверенно победил СКА в Санкт-Петербурге со счётом 7:3 и вышел вперёд в финальной серии Западной конференции. Теперь столичные армейцы находятся в шаге от выхода в финал.

Шайбами у победителей отметились Андрей Светлаков (12), Михаил Григоренко (13, 32, 54, пустые ворота), Константин Окулов (46, 58, пустые ворота) и Максим Мамин (51). В составе проигравших отличились Александр Никишин (6), Эмиль Галимов (7) и Александр Волков (54).

Счёт в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра состоится в Москве через два дня, 12 апреля.