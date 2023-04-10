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10 апреля, 19:08

ЦСКА разгромил СКА в Петербурге и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА уверенно победил СКА в Санкт-Петербурге со счётом 7:3 и вышел вперёд в финальной серии Западной конференции. Теперь столичные армейцы находятся в шаге от выхода в финал.

Шайбами у победителей отметились Андрей Светлаков (12), Михаил Григоренко (13, 32, 54, пустые ворота), Константин Окулов (46, 58, пустые ворота) и Максим Мамин (51). В составе проигравших отличились Александр Никишин (6), Эмиль Галимов (7) и Александр Волков (54).

Счёт в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра состоится в Москве через два дня, 12 апреля.

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Напомним, первый финалист Кубка Гагарина уже известен — им стал казанский "Ак Барс". Серию против "Авангарда" клуб из Татарстана выиграл со счётом 4-1.

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cska-hockey.ru

Артур Лапсаков
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