ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 08:45

"Металлург" назначил новым главным тренером легенду клуба

Андрей Разин стал новым главным тренером магнитогорского "Металлурга"

<p>Андрей Разин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Андрей Разин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Новым главным тренером хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) стал Андрей Разин, до недавнего времени возглавлявший ХК "Северсталь". Об этом сообщается на сайте "Магнитки".

Андрей Разин — новый главный тренер ХК "Металлург" (Магнитогорск). Фото © Сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск)

Андрей Разин — новый главный тренер ХК "Металлург" (Магнитогорск). Фото © Сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск)

"Хоккейный клуб "Металлург" подписал контракт с Андреем Владимировичем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года", — сообщает пресс-служба ХК.

Кравец может покинуть "Авангард", ему на смену рассматривают канадского тренера

Кравец может покинуть "Авангард", ему на смену рассматривают канадского тренера

Разину 49 лет. Он тренировал такие команды, как "Северсталь" (2018–2023), "Адмирал" (2017–2018), "Югра" (2016–2017), "Автомобилист" (2015–2016), "Ижсталь" (2013–2015) и "Кристалл" из Саратова (2012–2013).

Будучи действующим игроком, Разин, выступавший на позиции нападающего, играл за "Металлург" с 1994 по 1996 год, с 1997 по 2001 год и с 2004 по 2005 год. Он является двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны, обладателем призов "Золотая клюшка" и "Золотой шлем", а также автором "золотого дубля" в финале Евролиги 2000 года. Всего за магнитогорцев Разин провёл в регулярных чемпионатах и плей-офф 344 матча, в которых набрал 237 (83+154) очков. В еврокубках на его счету 29 матчей и 23 очка (9+14).

Тренер "Авангарда" устроил "бой" за шайбу с болельщиками "Ак Барса"

Тренер "Авангарда" устроил "бой" за шайбу с болельщиками "Ак Барса"

Напомним, 16 марта "Северсталь" объявила об уходе Разина с поста главного тренера. В прошлом сезоне череповецкий клуб занял седьмое место в регулярном сезоне, а в плей-офф дал бой обладателю Кубка Гагарина ЦСКА, но проиграл серию со счётом 3:4. В свою очередь "Металлург" 3 апреля объявил об увольнении Ильи Воробьёва с поста главного тренера. В регулярном чемпионате 2022/23 "Магнитка" стала пятой, а в 1/4 серии плей-офф проиграла "Авангарду" со счётом 0:4.

Никита Никонов
  • Новости
  • ХК Металлург Магнитогорск
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров