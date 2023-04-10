"Металлург" назначил новым главным тренером легенду клуба

Будучи действующим игроком, Разин, выступавший на позиции нападающего, играл за "Металлург" с 1994 по 1996 год, с 1997 по 2001 год и с 2004 по 2005 год. Он является двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны, обладателем призов "Золотая клюшка" и "Золотой шлем", а также автором "золотого дубля" в финале Евролиги 2000 года. Всего за магнитогорцев Разин провёл в регулярных чемпионатах и плей-офф 344 матча, в которых набрал 237 (83+154) очков. В еврокубках на его счету 29 матчей и 23 очка (9+14).