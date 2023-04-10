"Металлург" назначил новым главным тренером легенду клуба
Андрей Разин стал новым главным тренером магнитогорского "Металлурга"
Андрей Разин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Новым главным тренером хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) стал Андрей Разин, до недавнего времени возглавлявший ХК "Северсталь". Об этом сообщается на сайте "Магнитки".
Андрей Разин — новый главный тренер ХК "Металлург" (Магнитогорск). Фото © Сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск)
"Хоккейный клуб "Металлург" подписал контракт с Андреем Владимировичем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года", — сообщает пресс-служба ХК.
Разину 49 лет. Он тренировал такие команды, как "Северсталь" (2018–2023), "Адмирал" (2017–2018), "Югра" (2016–2017), "Автомобилист" (2015–2016), "Ижсталь" (2013–2015) и "Кристалл" из Саратова (2012–2013).
Будучи действующим игроком, Разин, выступавший на позиции нападающего, играл за "Металлург" с 1994 по 1996 год, с 1997 по 2001 год и с 2004 по 2005 год. Он является двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны, обладателем призов "Золотая клюшка" и "Золотой шлем", а также автором "золотого дубля" в финале Евролиги 2000 года. Всего за магнитогорцев Разин провёл в регулярных чемпионатах и плей-офф 344 матча, в которых набрал 237 (83+154) очков. В еврокубках на его счету 29 матчей и 23 очка (9+14).
Напомним, 16 марта "Северсталь" объявила об уходе Разина с поста главного тренера. В прошлом сезоне череповецкий клуб занял седьмое место в регулярном сезоне, а в плей-офф дал бой обладателю Кубка Гагарина ЦСКА, но проиграл серию со счётом 3:4. В свою очередь "Металлург" 3 апреля объявил об увольнении Ильи Воробьёва с поста главного тренера. В регулярном чемпионате 2022/23 "Магнитка" стала пятой, а в 1/4 серии плей-офф проиграла "Авангарду" со счётом 0:4.