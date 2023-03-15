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14 марта, 21:08

Определился последний четвертьфиналист плей-офф КХЛ

ЦСКА со счётом 5:3 победил "Северсталь" и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Столичный ЦСКА победил череповецкую "Северсталь" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ, выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина. Счёт составил 5:3. Таким образом, определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ.

В команде ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (на 19-й минуте), Владислав Каменев (на 35-й и 60-й минуте), Владислав Провольнев (на 46-й минуте), а также Максим Соркин (на 47-й минуте). От "Северстали" забили Давид Думбадзе (на 14-й минуте), Александр Петунин (на 17-й минуте), а также Александр Суворов (на 55-й минуте).

Таким образом, ЦСКА одержал до четырёх побед в серии со счётом 4:3. Далее команде предстоит сразиться с ярославским "Локомотивом".


ЦСКА победил "Северсталь" и повёл в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА победил "Северсталь" и повёл в серии плей-офф КХЛ

Ранее "Адмирал" в домашнем матче победил ХК "Салават Юлаев" из Уфы со счётом 3:2 в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, доведя до слёз одного из хоккеистов проигравшей команды.

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ХК ЦСКА

Анатолий Симоненко
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