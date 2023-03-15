Определился последний четвертьфиналист плей-офф КХЛ

Столичный ЦСКА победил череповецкую "Северсталь" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ, выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина. Счёт составил 5:3. Таким образом, определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ.

В команде ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (на 19-й минуте), Владислав Каменев (на 35-й и 60-й минуте), Владислав Провольнев (на 46-й минуте), а также Максим Соркин (на 47-й минуте). От "Северстали" забили Давид Думбадзе (на 14-й минуте), Александр Петунин (на 17-й минуте), а также Александр Суворов (на 55-й минуте).

Таким образом, ЦСКА одержал до четырёх побед в серии со счётом 4:3. Далее команде предстоит сразиться с ярославским "Локомотивом".

