"Челси" нашёл нового главного тренера, правда пока лишь до конца сезона

"Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на "Стэмфорд Бридж"! <...> Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам чёткий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны", — приводит пресс-служба заявление совладельцев клуба Тодда Боли и Бехдада Эгбали.

Напомним, 44-летний Лэмпард был полузащитником лондонского клуба с 2001-го по 2014 год. За это время он стал лучшим бомбардиром "Челси". В феврале 2017 года англичанин объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. При этом Лэмпард уже тренировал игроков "Челси" с 2019-го по 2021 год, а последним его местом работы был ФК "Эвертон".