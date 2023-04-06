"Челси" нашёл нового главного тренера, правда пока лишь до конца сезона
ФК "Челси" назначил Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды до конца сезона
Бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард. Обложка © ТАСС / AP
Лондонский "Челси" назначил бывшего полузащитника клуба и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера команды. Как уточнили в пресс-службе "синих", контракт сторон рассчитан до конца текущего сезона.
"Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на "Стэмфорд Бридж"! <...> Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам чёткий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны", — приводит пресс-служба заявление совладельцев клуба Тодда Боли и Бехдада Эгбали.
Напомним, 44-летний Лэмпард был полузащитником лондонского клуба с 2001-го по 2014 год. За это время он стал лучшим бомбардиром "Челси". В феврале 2017 года англичанин объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. При этом Лэмпард уже тренировал игроков "Челси" с 2019-го по 2021 год, а последним его местом работы был ФК "Эвертон".
Напомним, предыдущим главным тренером "Челси" был Грэм Поттер. Как рассказывал Лайф ранее, руководство клуба отправило его в отставку 2 апреля.