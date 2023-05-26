Трансфер скандального украинского футболиста назвали худшим в истории "Челси"

Переход украинского футболиста Михаила Мудрика из "Шахтёра" в лондонский "Челси" вошёл в десятку худших трансферов сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), по сообщению портала Goal.com.

Игрок перешёл в английский клуб в зимнее трансферное окно. Переход 22-летнего футболиста обошёлся лондонской команде с учётом бонусов в 100 миллионов евро.

Мудрик провёл за "Челси" 14 матчей. На его счету всего две результативные передачи. В списке худших трансферов нынешнего сезона АПЛ Мудрик занял четвёртое место. На первой строчке расположился бразильский форвард Ришарлисон, перешедший из "Эвертона" в "Тоттенхэм" за 58 миллионов евро.

Отметим, что игра Мудрика не впечатляет фанатов "Челси". В недавнем матче против "Манчестер Юнайтед" украинский игрок ужасно пробил из выгодной позиции. За этот промах Мудрик подвергся критике со стороны болельщиков в соцсетях. Фанаты считают трансфер украинца худшей сделкой в истории "Челси". Кроме того, полузащитника назвали ужасным футболистом.