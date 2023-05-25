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25 мая, 14:43

"Что с тобой не так?": Украинский футболист спровоцировал скандал издёвкой над пожилым мужчиной

Мудрика раскритиковали за видео с пожилым мужчиной из спортзала

Украинского футболиста Михаила Мудрика, который ныне выступает за лондонский "Челси", раскритиковали за видео из спортзала, которое он опубликовал в социальной сети. Игрок выложил ролик, на котором запечатлён пожилой мужчина, выполняющий упражнения на тренажёре.

В процессе занятия у мужчины приспустились штаны, частично обнажив ягодицы. Мудрик замазал эту часть изображения и сопроводил ролик знаком вопроса. В соцсетях украинского футболиста жёстко раскритиковали за унижение человека. В частности, известный фитнес-тренер Джоуи Суолл предположил, что игрок таким образом привлекал внимание.

Мудрик снял на видео мужчину со спущенными штанами в спортзале. Кадр из видео © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / mmudryk10

Мудрик снял на видео мужчину со спущенными штанами в спортзале. Кадр из видео © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / mmudryk10

"Да что с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь за "Челси" в Премьер-лиге! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так?" — отметил он.

FA заинтересовалась видео со словом на букву "н" от Мудрика

FA заинтересовалась видео со словом на букву "н" от Мудрика

Напомним, в январе этого года Михаила Мудрика раскритиковали болельщики и активисты за расистское видео, опубликованное в соцсети TikTok.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Newspix / Marcin Bulanda

Иван Косицын
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