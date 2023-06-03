ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса
Серхио Рамос. Обложка © psg.fr
Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос в заключительном туре текущего сезона чемпионата Франции проведёт последний матч за парижан. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Испанец выступал за ПСЖ с 2021 года, перейдя из мадридского "Реала". В 57 играх нынешнего сезона во всех турнирах Рамос забил пять голов.
Клуб пожелал 37-летнему футболисту всего наилучшего в дальнейшей карьере. Испанец подтвердил уход в прощальном письме, отметив, что ПСЖ с его фанатами стал для него домом. Карьеру защитник заканчивать не собирается, уточнив, что будет выступать в футболке с другими цветами.
А ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сообщил, что Лионель Месси покинет клуб после окончания сезона. В заключительном туре парижане 3 июня сыграют дома против "Клермона". В клубе поспешили опровергнуть заявление специалиста, однако, по данным СМИ, аргентинец не сыграет за парижан в следующем году.