ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос в заключительном туре текущего сезона чемпионата Франции проведёт последний матч за парижан. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Испанец выступал за ПСЖ с 2021 года, перейдя из мадридского "Реала". В 57 играх нынешнего сезона во всех турнирах Рамос забил пять голов.

Клуб пожелал 37-летнему футболисту всего наилучшего в дальнейшей карьере. Испанец подтвердил уход в прощальном письме, отметив, что ПСЖ с его фанатами стал для него домом. Карьеру защитник заканчивать не собирается, уточнив, что будет выступать в футболке с другими цветами.