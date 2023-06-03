ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 21:53

ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса

Серхио Рамос. Обложка © psg.fr

Серхио Рамос. Обложка © psg.fr

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос в заключительном туре текущего сезона чемпионата Франции проведёт последний матч за парижан. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Испанец выступал за ПСЖ с 2021 года, перейдя из мадридского "Реала". В 57 играх нынешнего сезона во всех турнирах Рамос забил пять голов.

ПСЖ гарантировал себе чемпионство во Франции в рекордный 11-й раз подряд
ПСЖ гарантировал себе чемпионство во Франции в рекордный 11-й раз подряд

Клуб пожелал 37-летнему футболисту всего наилучшего в дальнейшей карьере. Испанец подтвердил уход в прощальном письме, отметив, что ПСЖ с его фанатами стал для него домом. Карьеру защитник заканчивать не собирается, уточнив, что будет выступать в футболке с другими цветами.

А ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сообщил, что Лионель Месси покинет клуб после окончания сезона. В заключительном туре парижане 3 июня сыграют дома против "Клермона". В клубе поспешили опровергнуть заявление специалиста, однако, по данным СМИ, аргентинец не сыграет за парижан в следующем году.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • Серхио Рамос
  • Франция
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar