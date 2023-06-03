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Регион
Опубликовано 3 июня 2023, 17:40
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ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

ПСЖ официально объявил об уходе семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси по окончании текущего сезона. Председатель и главный исполнительный директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил его за два отыгранных сезона.

"Игрокам было приятно увидеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс". Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и чемпионат Франции невозможно переоценить, мы желаем Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем", сказал он.

ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса
ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса

Слухи об уходе Лионеля Месси из ПСЖ витают уже давно. Главный тренер команды Кристоф Гальтье заявил, что аргентинский нападающий окончательно решил уйти из "Пари Сен-Жермен", однако всего спустя несколько часов пресс-служба команды опровергла его слова. Сам футболист подтвердил это сегодня, 3 июня. Он поблагодарил клуб за удивительный опыт игры в Париже.

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Матвей Константинов
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