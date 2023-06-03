ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси

ПСЖ официально объявил об уходе семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси по окончании текущего сезона. Председатель и главный исполнительный директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил его за два отыгранных сезона.

"Игрокам было приятно увидеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс". Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и чемпионат Франции невозможно переоценить, мы желаем Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем", — сказал он.