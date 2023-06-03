ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси
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ПСЖ официально объявил об уходе семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси по окончании текущего сезона. Председатель и главный исполнительный директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил его за два отыгранных сезона.
"Игрокам было приятно увидеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс". Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и чемпионат Франции невозможно переоценить, мы желаем Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем", — сказал он.
Слухи об уходе Лионеля Месси из ПСЖ витают уже давно. Главный тренер команды Кристоф Гальтье заявил, что аргентинский нападающий окончательно решил уйти из "Пари Сен-Жермен", однако всего спустя несколько часов пресс-служба команды опровергла его слова. Сам футболист подтвердил это сегодня, 3 июня. Он поблагодарил клуб за удивительный опыт игры в Париже.