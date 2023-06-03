Месси объявил об уходе из ПСЖ
ESPN: Аргентинский нападающий Лионель Месси объявил об уходе из французского ПСЖ
Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.
"Я был счастлив представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами. Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже", — сказал 35-летний форвард.
Месси перешёл в ПСЖ в 2021 году, его контракт истекает в июне. За парижский клуб нападающий провёл 57 матчей и забил 22 гола. До этого на профессиональном уровне аргентинец выступал только за "Барселону". Не исключено, что он вернётся в каталонский клуб. Также слухи отправляют семикратного обладателя "Золотого мяча" в саудовский "Аль-Хиляль" и американский "Интер Майами".
Свой последний матч за ПСЖ Месси может провести сегодня вечером. Парижане, досрочно оформившие чемпионство, примут дома "Клермон".
Ранее Лайф писал, что Месси обошёл Криштиану Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы. Если Месси перейдёт в "Аль-Хиляль", то, возможно, два звёздных футболиста продолжат своё противостояние уже в Азии, ведь португалец сейчас выступает за "Аль-Наср".