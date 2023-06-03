Месси объявил об уходе из ПСЖ

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.

"Я был счастлив представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами. Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже", — сказал 35-летний форвард.

Месси перешёл в ПСЖ в 2021 году, его контракт истекает в июне. За парижский клуб нападающий провёл 57 матчей и забил 22 гола. До этого на профессиональном уровне аргентинец выступал только за "Барселону". Не исключено, что он вернётся в каталонский клуб. Также слухи отправляют семикратного обладателя "Золотого мяча" в саудовский "Аль-Хиляль" и американский "Интер Майами".