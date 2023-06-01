"Я счастлив": Роналду заявил, что остаётся в "Аль-Наср"

Нападающий Криштиану Роналду сообщил о намерении остаться в Саудовской Аравии и играть за "Аль‑Наср" в следующем сезоне.

"Я счастлив, я хочу остаться здесь. По моему мнению, если они продолжат ту работу, которую делают, в ближайшие пять лет лига Саудовской Аравии может войти в топ‑5 лиг мира. Я думаю, что команда значительно улучшилась за последние пять месяцев", — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду также признался, что ожидал выиграть трофей в этом году, но не получилось. Он заверил, что находится в позитивном настроении и выразил уверенность в том, что всё изменится. Португалец перешёл в клуб в декабре прошлого года и сыграл в 19 матчах за "Аль‑Наср". На его счету за это время 14 забитых мячей и 2 голевые передачи.