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1 июня, 20:58

"Я счастлив": Роналду заявил, что остаётся в "Аль-Наср"

Криштиану Роналду продолжит играть за "Аль-Наср" в следующем сезоне

Нападающий Криштиану Роналду сообщил о намерении остаться в Саудовской Аравии и играть за "Аль‑Наср" в следующем сезоне.

"Я счастлив, я хочу остаться здесь. По моему мнению, если они продолжат ту работу, которую делают, в ближайшие пять лет лига Саудовской Аравии может войти в топ‑5 лиг мира. Я думаю, что команда значительно улучшилась за последние пять месяцев", — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду также признался, что ожидал выиграть трофей в этом году, но не получилось. Он заверил, что находится в позитивном настроении и выразил уверенность в том, что всё изменится. Португалец перешёл в клуб в декабре прошлого года и сыграл в 19 матчах за "Аль‑Наср". На его счету за это время 14 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии

Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии

Ранее Лайф писал, что Месси обошёл Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы. Криштиану забил 495 голов в 626 матчах в топ-5 лиг Европы.

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YouTube-канал / Saudi Pro League

Арина Родионова
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