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7 июня, 20:08

Лионель Месси объявил о переходе в клуб Бекхема "Интер Майами"

Лионель Месси объявил о переходе в клуб из США "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершается контракт с "ПСЖ", теперь — официальный игрок "Интер Майами". Всемирно известный футболист продолжит карьеру в США.

О переходе Месси официально сообщили на странице клуба в "Твиттере". Там разместили видео с информацией о покупке игрока. Контракт Лионеля с "Интер Майами" будет подписан до лета 2025 года. Напомним, что в группу владельцев клуба входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Месси выступал за парижан с лета 2021 года. В этом сезоне форвард провёл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси досрочно покинул церемонию награждения ПСЖ

Месси досрочно покинул церемонию награждения ПСЖ

Напомним, на минувшей неделе ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил 35-летнего нападающего за два отыгранных сезона. После этого СМИ писали, что Месси может вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, где местный "Аль-Хиляль" готов платить ему €1,2 миллиарда.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leomessi

Арина Родионова
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