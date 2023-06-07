Лионель Месси объявил о переходе в клуб Бекхема "Интер Майами"
Лионель Месси объявил о переходе в клуб из США "Интер Майами"
Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершается контракт с "ПСЖ", теперь — официальный игрок "Интер Майами". Всемирно известный футболист продолжит карьеру в США.
О переходе Месси официально сообщили на странице клуба в "Твиттере". Там разместили видео с информацией о покупке игрока. Контракт Лионеля с "Интер Майами" будет подписан до лета 2025 года. Напомним, что в группу владельцев клуба входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Месси выступал за парижан с лета 2021 года. В этом сезоне форвард провёл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Напомним, на минувшей неделе ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил 35-летнего нападающего за два отыгранных сезона. После этого СМИ писали, что Месси может вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, где местный "Аль-Хиляль" готов платить ему €1,2 миллиарда.
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