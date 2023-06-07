Лионель Месси объявил о переходе в клуб Бекхема "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершается контракт с "ПСЖ", теперь — официальный игрок "Интер Майами". Всемирно известный футболист продолжит карьеру в США.

О переходе Месси официально сообщили на странице клуба в "Твиттере". Там разместили видео с информацией о покупке игрока. Контракт Лионеля с "Интер Майами" будет подписан до лета 2025 года. Напомним, что в группу владельцев клуба входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Месси выступал за парижан с лета 2021 года. В этом сезоне форвард провёл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.