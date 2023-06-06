Назван самый дорогой в мире футбольный клуб

Общая стоимость "Манчестер Сити" в 2023 году — 1,562 миллиарда долларов, по сравнению с 2022-м она увеличилась на 23 миллиона. Между тем "Реал" потерял за год в стоимости 255 миллионов, сейчас она на уровне 1,513 миллиарда долларов. В топ-3 также входит испанская "Барселона". В первую десятку ещё включили "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Пари Сен-Жермен", "Баварию", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси".