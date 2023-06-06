Назван самый дорогой в мире футбольный клуб
"Манчестер Сити" признан Brand Finance самым дорогим футбольным брендом в мире
Английский "Манчестер Сити" признан самым дорогим футбольным брендом мира. Такое решение приняла консалтинговая компания Brand Finance. Ранее на первом месте долгое время был испанский "Реал Мадрид".
Общая стоимость "Манчестер Сити" в 2023 году — 1,562 миллиарда долларов, по сравнению с 2022-м она увеличилась на 23 миллиона. Между тем "Реал" потерял за год в стоимости 255 миллионов, сейчас она на уровне 1,513 миллиарда долларов. В топ-3 также входит испанская "Барселона". В первую десятку ещё включили "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Пари Сен-Жермен", "Баварию", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси".
Ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. 22-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, обойдя одноклубников.
ТАСС / EPA / ANDY RAIN