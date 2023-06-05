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4 июня, 23:43

Вратарь ЦСКА Акинфеев стал обладателем приза "Ассист сезона" от РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом на церемонии награждения "Герои РПЛ" в номинации "Ассист сезона". Также игрок армейцев признан лучшим вратарём в завершившемся чемпионате.

Голевой пас Акинфеев выполнил в матче второго тура, в котором ЦСКА разгромил "Сочи" со счётом 3:0. Голкипер поучаствовал во втором голе, сделав передачу через всё поле на Хорхе Карраскаля.

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37-летний Акинфеев провёл 29 матчей в чемпионате России, пропустив в них 27 мячей, меньше в РПЛ пропустил только "Зенит" (20). В активе Акинфеева 45 сейвов и один голевой пас.

Ранее Лайф рассказывал, что награду лучшего тренера сезона забрал наставник ЦСКА Владимир Федотов. Под его руководством армейцы вернулись на пьедестал, заняв второе место.

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Юлия Коновалова
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