Наставник ЦСКА Федотов признан лучшим тренером сезона РПЛ
Владимир Федотов. Обложка © pfc-cska.com
Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером сезона 2022/2023 Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Его соперниками в борьбе за награду были Сергей Семак ("Зенит") и Валерий Карпин ("Ростов"). К решающему этапу голосования тренер армейцев подходил с бонусным баллом за наибольшее количество голосов, полученных от болельщиков на втором этапе.
Федотов возглавил московский клуб перед стартом сезона и финишировал вторым. ЦСКА не попадал в медали РПЛ с сезона 2017/2018, когда также стал вторым.
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