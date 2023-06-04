Наставник ЦСКА Федотов признан лучшим тренером сезона РПЛ

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером сезона 2022/2023 Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Его соперниками в борьбе за награду были Сергей Семак ("Зенит") и Валерий Карпин ("Ростов"). К решающему этапу голосования тренер армейцев подходил с бонусным баллом за наибольшее количество голосов, полученных от болельщиков на втором этапе.

Федотов возглавил московский клуб перед стартом сезона и финишировал вторым. ЦСКА не попадал в медали РПЛ с сезона 2017/2018, когда также стал вторым.