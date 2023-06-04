Регион

Уведомления отключены

4 июня, 19:12

Наставник ЦСКА Федотов признан лучшим тренером сезона РПЛ

<p>Владимир Федотов. Обложка © <a href="https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladimir-fedotov-rebyata-prodemonstrirovali-khoroshiy-komandnyy-dukh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pfc-cska.com</a></p>

Владимир Федотов. Обложка © pfc-cska.com

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером сезона 2022/2023 Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Его соперниками в борьбе за награду были Сергей Семак ("Зенит") и Валерий Карпин ("Ростов"). К решающему этапу голосования тренер армейцев подходил с бонусным баллом за наибольшее количество голосов, полученных от болельщиков на втором этапе.

Артём Дзюба признан самым медийным игроком РПЛ в текущем сезоне

Артём Дзюба признан самым медийным игроком РПЛ в текущем сезоне

Федотов возглавил московский клуб перед стартом сезона и финишировал вторым. ЦСКА не попадал в медали РПЛ с сезона 2017/2018, когда также стал вторым.

Ранее стало известно, что судьям чемпионата России выплатят 111 570 000 рублей. По данным издания "Спорт-Экспресс", в эту сумму не входит ежемесячная зарплата рефери.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров