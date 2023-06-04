Судьям чемпионата России по футболу выплатят 111 млн, и это не считая повышенной зарплаты
"Спорт-Экспресс": Судьям чемпионата России выплатят 111 570 000 рублей
Журналисты издания "Спорт-Экспресс" узнали сумму расходов на выплаты вознаграждений судьям и инспекторам в чемпионате России 2022/2023, она составила 111 570 000 рублей.
Издание отмечает, что в сумму не входит ежемесячная зарплата рефери. Раньше она составляла 30 тысяч рублей, сейчас её увеличили до 50 тысяч рублей. Сверх суммы вознаграждений судьи получат по 550 тысяч рублей зарплаты за 11-месячный период с июля по май.
Гонорарные расходы выглядят так:
- на арбитров — 35 760 000
- на ассистентов — 35 040 000
- на резервных — 6 000 000
- на видеоарбитров — 17 580 000
- на ассистентов видеоарбитров — 8 790 000
- на инспекторов — 8 400 000
В рамках чемпионата России 2022/2023 были проведены 240 матчей, видеоарбитры и их помощники использовались в 237 из них.
Регламент турнира определил для нынешнего сезона вознаграждения за судейство одного матча с 1-го по 18-й тур следующим образом:
- для судей — 115 000 рублей
- для ассистентов — 55 000 рублей
- для резервных судей — 25 000 рублей
- для видеоарбитров — 57 500 рублей
- для ассистентов видеоарбитров — 28 750 рублей
Также регламент турнира предусматривает увеличение после 19-го тура гонорара для всех, кроме резервных судей. Теперь он составит:
- для судей — 200 000 рублей
- для ассистентов — 100 000 рублей
- для резервных судей — 25 000
- для видеоарбитров — 100 000
- для ассистента видеоарбитра — 50 000
Вознаграждение инспекторов за один матч составляло 35 000 рублей.
Ранее стали известны лидеры в рейтинге судей-миллионеров. Ими стали арбитры Владислав Безбородов, Павел Кукуян и Кирилл Левников, получив примерно от четырёх до пяти миллионов рублей.
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