Судьям чемпионата России по футболу выплатят 111 млн, и это не считая повышенной зарплаты

Журналисты издания "Спорт-Экспресс" узнали сумму расходов на выплаты вознаграждений судьям и инспекторам в чемпионате России 2022/2023, она составила 111 570 000 рублей.

Издание отмечает, что в сумму не входит ежемесячная зарплата рефери. Раньше она составляла 30 тысяч рублей, сейчас её увеличили до 50 тысяч рублей. Сверх суммы вознаграждений судьи получат по 550 тысяч рублей зарплаты за 11-месячный период с июля по май.

Гонорарные расходы выглядят так: на арбитров — 35 760 000

на ассистентов — 35 040 000

на резервных — 6 000 000

на видеоарбитров — 17 580 000

на ассистентов видеоарбитров — 8 790 000

на инспекторов — 8 400 000

В рамках чемпионата России 2022/2023 были проведены 240 матчей, видеоарбитры и их помощники использовались в 237 из них.

Регламент турнира определил для нынешнего сезона вознаграждения за судейство одного матча с 1-го по 18-й тур следующим образом: для судей — 115 000 рублей

для ассистентов — 55 000 рублей

для резервных судей — 25 000 рублей

для видеоарбитров — 57 500 рублей

для ассистентов видеоарбитров — 28 750 рублей

Также регламент турнира предусматривает увеличение после 19-го тура гонорара для всех, кроме резервных судей. Теперь он составит: для судей — 200 000 рублей

для ассистентов — 100 000 рублей

для резервных судей — 25 000

для видеоарбитров — 100 000

для ассистента видеоарбитра — 50 000

Вознаграждение инспекторов за один матч составляло 35 000 рублей.