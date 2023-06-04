Названа тройка судей-миллионеров, которые разбогатели на матчах РПЛ

Лидером в рейтинге судей-миллионеров стал Владислав Безбородов. Он работал арбитром на 22 играх РПЛ, а на восьми — видеоарбитром. За это он получил 3 840 000 рублей. Также с июля прошлого года ему выплачивали по 50 тысяч в качестве ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, что составило 550 тысяч. Кроме того, в организации установлены премии по итогам сезона, поэтому в общей сложности Безбородов получит более пяти миллионов рублей.