Названа тройка судей-миллионеров, которые разбогатели на матчах РПЛ
Арбитры Безбородов, Кукуян и Левников заработают за сезон больше 5 млн рублей
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Арбитры Владислав Безбородов, Павел Кукуян, Кирилл Левников получили примерно от четырёх до пяти миллионов рублей каждый за судейство матчей чемпионата России по футболу сезона 2022/2023. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Лидером в рейтинге судей-миллионеров стал Владислав Безбородов. Он работал арбитром на 22 играх РПЛ, а на восьми — видеоарбитром. За это он получил 3 840 000 рублей. Также с июля прошлого года ему выплачивали по 50 тысяч в качестве ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, что составило 550 тысяч. Кроме того, в организации установлены премии по итогам сезона, поэтому в общей сложности Безбородов получит более пяти миллионов рублей.
Вторым в списке оказался Павел Кукуян, он заработал на матчах 4 117 500 рублей. Третье место за Кириллом Левниковым, доход которого достиг 4 060 000. Эти суммы не учитывают премии и доходы от обслуживания кубковых игр, поэтому общий заработок арбитров, скорее всего, окажется больше.
Накануне Российский футбольный союз объявил дату проведения стыковых матчей за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне. Игры состоятся 7 и 10 июня.