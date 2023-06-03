Стыковые матчи за право играть в РПЛ пройдут 7 и 10 июня

Российский футбольный союз объявил дату проведения стыковых матчей за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне. Игры состоятся 7 и 10 июня.

Изначально игры были запланированы на 6 и 9 июня.

Напомним, в них сыграют "Пари НН" с московской "Родиной", а также воронежский "Факел" и красноярский "Енисей". Первые игры пройдут на стадионах команд Первой лиги, в ответных хозяева будут клубы РПЛ.

Дата и время стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Фото © t.me / РФС