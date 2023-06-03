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3 июня, 20:53

Стыковые матчи за право играть в РПЛ пройдут 7 и 10 июня

Российский футбольный союз объявил дату проведения стыковых матчей за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне. Игры состоятся 7 и 10 июня.

Изначально игры были запланированы на 6 и 9 июня.

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Напомним, в них сыграют "Пари НН" с московской "Родиной", а также воронежский "Факел" и красноярский "Енисей". Первые игры пройдут на стадионах команд Первой лиги, в ответных хозяева будут клубы РПЛ.

Дата и время стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Фото © t.me / РФС

Дата и время стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Фото © t.me / РФС

Ранее Лайф рассказывал, что лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2022/2023 стал форвард "Зенита" Малком. На его счету 23 гола в 28 матчах.

Обложка ©

t.me / ФК "Факел" Воронеж

Артур Лапсаков
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