ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России, "Спартак" взял бронзу

Московский ЦСКА на домашнем поле обыграл "Ростов" со счётом 4:1 в матче 30-го тура Российской премьер-лиги.

У победителей отличились Хесус Медина (9-я минута), Фёдор Чалов (17-я, 33-я) и Виллиан Роша (25-я). У проигравших — Евгений Чернов (78-я). По итогам матча ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 58 очками в 30 матчах, "Ростов" — на четвёртом с 53 очками.