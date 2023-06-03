ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России, "Спартак" взял бронзу
Московский ЦСКА на домашнем поле обыграл "Ростов" со счётом 4:1 в матче 30-го тура Российской премьер-лиги.
У победителей отличились Хесус Медина (9-я минута), Фёдор Чалов (17-я, 33-я) и Виллиан Роша (25-я). У проигравших — Евгений Чернов (78-я). По итогам матча ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 58 очками в 30 матчах, "Ростов" — на четвёртом с 53 очками.
Тем временем "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" на их поле со счётом 1:0, единственный мяч забил Бенхамин Гарре (55-я). Москвичи с 54 очками занимают третье место в турнирной таблице.
Напомним, петербургский "Зенит" стал чемпионом России в сезоне 2022/2023 досрочно ещё 7 мая. Выиграв пять титулов подряд, петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему.
ТАСС / Сергей Савостьянов