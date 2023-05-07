"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

"Зенит" обыграл "Спартак" и досрочно стал чемпионом России уже в девятый раз. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 3:2.

От "Зенита" мячи в ворота противника забили Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я) и Иван Сергеев (90+2). А у "Спартака" отличились Кейта Бальде (33-я) и Квинси Промес (85-я, с пенальти). "Спартак" с 76-й минуты был в меньшинстве, так как Алексис Дуарте получил красную карточку.

Таким образом, "Зенит" после 26 матчей набрал 64 очка и стал недосягаем ЦСКА, в активе которого 50 очков. "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России, а в целом на его счету девять побед.