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7 мая, 16:59

ЦСКА обыграл "Оренбург" со счётом 2:1 в матче 26-го тура РПЛ

Футбольная команда ЦСКА обыграла "Оренбург" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1. Матч состоялся в воскресенье в Москве и начался с минуты молчания о погибших в Великой Отечественной войне.

У ЦСКА мячи забили Игорь Дивеев на восьмой минуте и Фёдор Чалов — на 87-й. Гол в ворота армейцев забил игрок "Оренбурга" Степан Оганесян (90+4).

Перед началом матча символический удар по мячу нанёс Николай Иванович Герасимов — 96-летний ветеран войны, который принимал участие в освобождении Югославии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.

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Ранее Лайф писал о том, что московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в ответном футбольном матче финала плей-офф "Пути" Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России.

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Илья Суриков
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