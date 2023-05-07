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7 мая, 16:42

"Тату" воссоединились ради выступления перед матчем между "Спартаком" и "Зенитом"

"Тату" выступила с песней "Нас не догонят" перед матчем "Зенит" – "Спартак"

Российская музыкальная группа "Тату" выступила с хитом "Нас не догонят" на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком". Видео опубликовал телеграм-канал "Мир Российская премьер-лига".

"Тату" выступила с песней "Нас не догонят" перед матчем "Зенит" – "Спартак". Видео © Telegram / "Мир Российская премьер-лига"

Отметим, что популярный дуэт специально воссоединился для поддержки сине-бело-голубых. Артистки энергично выступили перед болельщиками, причём одной из них — Лене Катиной — не помешало даже её положение. Дело в том, что 38-летняя вокалистка ждёт появления на свет второго ребёнка. Между тем "Зенит" в случае победы в пятый раз подряд досрочно станет чемпионом России.

Беременная Лена Катина и Юлия Волкова. Видео © LIFE

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О том, что группа "Тату" воссоединится на один вечер, стало известно в конце апреля. О радостной для поклонников новости сообщила Лена Катина. Подписчики призвали коллектив организовать сольный концерт.

Никита Осипов
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