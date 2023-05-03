ЦСКА обыграл "Урал" и стал первым финалистом Кубка России по футболу

Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в ответном футбольном матче финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет — Кубка РФ. Игра завершилась со счётом 2:1.

Авторами победных голов стали Хесус Медина и Фёдор Чалов, у "Урала" отличился Рай Влут, забивший мяч во время пенальти. Теперь столичный клуб стал первым финалистом Кубка России. Уральская же команда встретится на поле с победителем игры между "Краснодаром" и "Акроном".

ЦСКА впервые вышел в финал подобных соревнований после 2016 года. При этом по числу побед в кубке страны клуб держится на втором месте, следом за столичным "Локомотивом".