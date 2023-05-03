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3 мая, 14:30

В "Локомотиве" рассказали о восстановлении надежды российского футбола Пиняева

Футболист "Локомотива" Сергей Пиняев продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с ЦСКА. Об этом в пресс-службе клуба рассказали "Спорт-Экспрессу".

"Игрок продолжает планомерное восстановление к выходу в общую группу для подготовки к играм", — сказали в пресс-службе.

В матче против армейцев (1:1) восходящую звезду российского футбола заменили на 20-й минуте из-за травмы. После этого 18-летний Пиняев пропустил игру с "Химками" (5:1). Следующий матч железнодорожники проведут дома против "Сочи" 8 мая.

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Ранее нападающий "Локо" Иван Игнатьев признался, что, вероятнее всего, будет искать новый клуб. Спортсмен хочет получать больше игрового времени.

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ТАСС / Валентина Певцова

Никита Никонов
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