В "Локомотиве" рассказали о восстановлении надежды российского футбола Пиняева

Футболист "Локомотива" Сергей Пиняев продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с ЦСКА. Об этом в пресс-службе клуба рассказали "Спорт-Экспрессу".

"Игрок продолжает планомерное восстановление к выходу в общую группу для подготовки к играм", — сказали в пресс-службе.

В матче против армейцев (1:1) восходящую звезду российского футбола заменили на 20-й минуте из-за травмы. После этого 18-летний Пиняев пропустил игру с "Химками" (5:1). Следующий матч железнодорожники проведут дома против "Сочи" 8 мая.