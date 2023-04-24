Нападающий "Локомотива" будет менять клуб из-за нехватки игрового времени
Форвард "Локомотива" Игнатьев заявил, что ему дают мало времени на поле
Футболист московского "Локомотива" Иван Игнатьев признался, что, вероятнее всего, будет искать новый клуб. В комментарии "Спорт-Экспрессу" он отметил, что в столичной команде ему не хватает игрового времени.
"Делаю вcё, что в моих cилах. Тренируюcь по макcимуму. Хочу получить шанc, но пока возможноcти нет. Мне кажетcя, любой cпортcмен будет этим недоволен. Но я не обcуждаю решение тренера, это его дела", — сказал форвард.
Игнатьев отметил, что хотел бы больше играть, но в клубе ему не дают этой возможности. Футболист добавил, что в будущем планирует выбирать клуб, где будет получать больше игрового времени.
Напомним, 24-летний нападающий Иван Игнатьев перешёл в "Локомотив" летом 2022 года на правах свободного агента. С того времени в его активе 22 матча за железнодорожников, в которых он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
Официальный сайт ФК "Локомотив"