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21 апреля, 01:04

СМИ узнали о намерении "Локомотива" продлить контракт с Бариновым

"Спорт-Экспресс": "Локомотив" может вскоре продлить контракт с Бариновым

Футбольный клуб "Локомотив" в шаге от пролонгации контракта с 26-летним полузащитником Дмитрием Бариновым. Срок нового соглашения составит 3 года.

Как пишет "Спорт=Экспресс", настоящий контракт Баринова с железнодорожниками действителен до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.

Баринов мог получить перелом пальца руки во время игры с "Оренбургом"

Баринов мог получить перелом пальца руки во время игры с "Оренбургом"

Ранее совет директоров "Локомотива" также пожелал продлить сотрудничество с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.

Обложка ©

ТАСС / Асмолов Евгений

Анатолий Симоненко
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