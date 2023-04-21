СМИ узнали о намерении "Локомотива" продлить контракт с Бариновым
"Спорт-Экспресс": "Локомотив" может вскоре продлить контракт с Бариновым
Футбольный клуб "Локомотив" в шаге от пролонгации контракта с 26-летним полузащитником Дмитрием Бариновым. Срок нового соглашения составит 3 года.
Как пишет "Спорт=Экспресс", настоящий контракт Баринова с железнодорожниками действителен до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.
Ранее совет директоров "Локомотива" также пожелал продлить сотрудничество с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.
ТАСС / Асмолов Евгений