СМИ узнали о намерении "Локомотива" продлить контракт с Бариновым

Футбольный клуб "Локомотив" в шаге от пролонгации контракта с 26-летним полузащитником Дмитрием Бариновым. Срок нового соглашения составит 3 года.

Как пишет "Спорт=Экспресс", настоящий контракт Баринова с железнодорожниками действителен до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.