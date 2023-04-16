Баринов мог получить перелом пальца руки во время игры с "Оренбургом"
Агент Баринова заявил о возможном переломе пальца руки у футболиста
Дмитрий Баринов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов мог получить травму руки во время игры 23-го тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом". Об этом заявил его агент Павел Банатин.
"Возможно, перелом пальца... покажет рентген", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Напомним, матч "Оренбург" – "Локомотив" закончился разгромной победой москвичей со счётом 4:1. Три голевые передачи отдал форвард Артём Дзюба. По словам президента оренбуржцев Василия Казарцева, в работе главного арбитра не было неправильных решений.