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16 апреля, 19:26

Баринов мог получить перелом пальца руки во время игры с "Оренбургом"

Агент Баринова заявил о возможном переломе пальца руки у футболиста

<p>Дмитрий Баринов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Дмитрий Баринов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов мог получить травму руки во время игры 23-го тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом". Об этом заявил его агент Павел Банатин.

"Возможно, перелом пальца... покажет рентген", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Напомним, матч "Оренбург" – "Локомотив" закончился разгромной победой москвичей со счётом 4:1. Три голевые передачи отдал форвард Артём Дзюба. По словам президента оренбуржцев Василия Казарцева, в работе главного арбитра не было неправильных решений.

Матвей Константинов
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