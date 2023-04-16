"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" в заключительном матче 23-го тура РПЛ

"Ростов" дома сыграл вничью с "Зенитом" в заключительном матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. Ростовчане идут вторыми, имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку "Спартак", набравший 45 очков.

В следующем туре "Зенит" 22 апреля примет московское "Динамо", "Ростов" 23-го числа сыграет в Екатеринбурге с "Уралом".