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16 апреля, 19:11

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" в заключительном матче 23-го тура РПЛ

<p>Момент первого тайма игры "Ростов" – "Зенит". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcrostov_official/13076" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Ростов" | Футбольный клуб </a></p>

Момент первого тайма игры "Ростов" – "Зенит". Обложка © t.me / ФК "Ростов" | Футбольный клуб

"Ростов" дома сыграл вничью с "Зенитом" в заключительном матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 55 очков. Ростовчане идут вторыми, имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку "Спартак", набравший 45 очков.

В следующем туре "Зенит" 22 апреля примет московское "Динамо", "Ростов" 23-го числа сыграет в Екатеринбурге с "Уралом".

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Артур Лапсаков
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