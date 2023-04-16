Ассистентский хет-трик Дзюбы помог "Локомотиву" разгромить "Оренбург"

Счёт уже на 10-й минуте открыл полузащитник Максим Глушенков, на 26-й минуте защитник Наир Тикнизян удвоил преимущество гостей, а на 30-й Глушенков сделал дубль. В добавленное к первому тайму время форвард хозяев Дмитрий Воробьёв смог отквитать один мяч. Глушенков мог оформить и хет-трик, но не смог реализовать пенальти на 54-й минуте. Однако уже через минуту после этой неудачи четвёртый гол в ворота хозяев отправил гвинейский легионер Франсуа Камано. Три голевые передачи в игре отдал Артём Дзюба.