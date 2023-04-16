КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 13:58

Ассистентский хет-трик Дзюбы помог "Локомотиву" разгромить "Оренбург"

"Оренбург" проиграл "Локомотиву" 1:4 и потерпел первое домашнее поражение с июля

Московский "Локомотив" одержал крупную выездную победу над "Оренбургом" в матче 23-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу железнодорожников.

Счёт уже на 10-й минуте открыл полузащитник Максим Глушенков, на 26-й минуте защитник Наир Тикнизян удвоил преимущество гостей, а на 30-й Глушенков сделал дубль. В добавленное к первому тайму время форвард хозяев Дмитрий Воробьёв смог отквитать один мяч. Глушенков мог оформить и хет-трик, но не смог реализовать пенальти на 54-й минуте. Однако уже через минуту после этой неудачи четвёртый гол в ворота хозяев отправил гвинейский легионер Франсуа Камано. Три голевые передачи в игре отдал Артём Дзюба.

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Таким образом, "Локомотив" прервал 13-матчевую беспроигрышную серию "Оренбурга" на своем поле. В последний раз до этого оренбуржцы проигрывали 16 июля 2022 года, когда уступили "Крыльям Советов" со счётом 2:4 в первом туре нынешнего розыгрыша РПЛ.

"Локомотив" занимает 10-е место в турнирной таблице с 28 очками. "Оренбург" идёт восьмым с 33.

Ранее Лайф рассказывал, что другой московский клуб ЦСКА победил "Урал" со счётом 2:1. Забили у армейцев Антон Заболотный и Фёдор Чалов.

Обложка ©

ТАСС / Фадеичев Сергей

Никита Никонов
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