"Спартак" победил "Торпедо" в матче с тремя пенальти и двумя удалениями

Московский футбольный клуб "Спартак" на выезде одолел "Торпедо" в матче 23-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Лужники" и завершилась со счётом 2:1.

У "Торпедо" один гол забил Илья Стефанович (90+2). В составе победителей отметились Кейта Бальде (18-я минута) и Роман Зобнин (45+1, с пенальти). Полузащитник, к слову, стал автором 1000-го гола "Спартака" в РПЛ, раньше красно-белых этой отметки достигли петербургский "Зенит" и московский ЦСКА.

Интересно также, что матч стал третьим в текущем сезоне РПЛ, когда одна команда получила право пробить три пенальти за матч. Это выпало футболистам "Спартака" в первом тайме. Забили из них только один. На 15-й минуте Бальде не реализовал пенальти, попав в перекладину, на 40-й минуте вратарь "Торпедо" Егор Бабурин отразил удар Литвинова с одиннадцатиметровой отметки.

"Спартак" таким образом прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах. Предыдущая победа на счету подопечных Гильермо Абаскаля датируется аж 11 марта, тогда команда дома обыграла воронежский "Факел" (3:2) в премьер-лиге.