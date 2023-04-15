ЦСКА обыграл "Урал" в матче 23-го тура ЧМ России

Московский ЦСКА обыграл "Урал" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счётом 2:1.

В составе москвичей во время игры отличились Антон Заболотный (13-я минута) и Фёдор Чалов (59-я, с пенальти). У "Урала" — Рай Влут (66-я, с пенальти).

По результатам матча ЦСКА набирает 44 очка и поднимается на третье место в турнирной таблице, "Урал" с 25 очками располагается на десятой позиции.