ЦСКА обыграл "Урал" в матче 23-го тура ЧМ России
Московский ЦСКА обыграл "Урал" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счётом 2:1.
В составе москвичей во время игры отличились Антон Заболотный (13-я минута) и Фёдор Чалов (59-я, с пенальти). У "Урала" — Рай Влут (66-я, с пенальти).
По результатам матча ЦСКА набирает 44 очка и поднимается на третье место в турнирной таблице, "Урал" с 25 очками располагается на десятой позиции.
Свою предыдущую победу ЦСКА одержал над "Химками". Встреча прошла на "ВЭБ-арене" в Москве и закончилась со счётом 3:0. Забитыми мячами отличились Иван Обляков (34-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37-я) и Хорхе Карраскаль (61-я).
ТАСС / Донат Сорокин