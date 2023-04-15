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15 апреля, 16:50

ЦСКА обыграл "Урал" в матче 23-го тура ЧМ России

Московский ЦСКА обыграл "Урал" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счётом 2:1.

В составе москвичей во время игры отличились Антон Заболотный (13-я минута) и Фёдор Чалов (59-я, с пенальти). У "Урала" — Рай Влут (66-я, с пенальти).

По результатам матча ЦСКА набирает 44 очка и поднимается на третье место в турнирной таблице, "Урал" с 25 очками располагается на десятой позиции.

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Свою предыдущую победу ЦСКА одержал над "Химками". Встреча прошла на "ВЭБ-арене" в Москве и закончилась со счётом 3:0. Забитыми мячами отличились Иван Обляков (34-я минута), Бахтиёр Зайнутдинов (37-я) и Хорхе Карраскаль (61-я).

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Константинов
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