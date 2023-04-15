Первый матч "Сочи" под руководством Хохлова обернулся разгромом

"Краснодар" очень качественная команда. Мы готовились к ней. Знали, что они будут использовать. На поле мы это увидели, но с одним из компонентов не смогли справиться — это переходные фазы. Когда мы переходили из атаки в оборону, то давали сопернику очень много пространства. Из-за этого пропустили первый гол. У нас тоже были хорошие моменты. Некоторыми эпизодами остался доволен", — признался он.