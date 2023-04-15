Первый матч "Сочи" под руководством Хохлова обернулся разгромом
"Краснодар" всухую обыграл "Сочи" в первом матче под руководством Хохлова
Обложка © Пресс-служба ФК "Сочи"
Футбольный клуб "Краснодар" на выезде всухую обыграл "Сочи" в матче 23-го тура чемпионата России. Первая игра под руководством исполняющего обязанности главного тренера "Сочи" Дмитрия Хохлова закончилась со счётом 2:0.
Первый гол на 40-й минуте забил нападающий Жуан Батчи. Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов удвоил преимущество команды на 48-й минуте. На послематчевой пресс-конференции Дмитрий Хохлов назвал игру непростой.
"Краснодар" очень качественная команда. Мы готовились к ней. Знали, что они будут использовать. На поле мы это увидели, но с одним из компонентов не смогли справиться — это переходные фазы. Когда мы переходили из атаки в оборону, то давали сопернику очень много пространства. Из-за этого пропустили первый гол. У нас тоже были хорошие моменты. Некоторыми эпизодами остался доволен", — признался он.
Источник: Официальный сайт ФК "Сочи" https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/dmitriy-khokhlov-o-matche-s-krasnodarom/
Ранее Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи" до завершения действия контракта на два с половиной года, который был подписан в конце 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Хохлов.