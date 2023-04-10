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10 апреля, 11:51

Бердыев покинул пост главного тренера ФК "Сочи" спустя пять матчей

ФК "Сочи" объявил об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера

<p>Курбан Бердыев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Курбан Бердыев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи" до завершения действия контракта на два с половиной года, который был подписан в конце 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Футбольный клуб "Сочи" желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу", — попрощался с наставником клуб.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

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Напомним, 70-летний Бердыев возглавил "Сочи" в конце прошлого года. В качестве главного тренера команды он успел провести всего пять матчей, в которых южане одержали две победы и потерпели три поражения. В последней игре ФК "Сочи" проиграл дома "Крыльям Советов" со счётом 1:2. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, его ближайший соперник — "Краснодар". Игра состоится 15 апреля.

Никита Никонов
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