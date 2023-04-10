Бердыев покинул пост главного тренера ФК "Сочи" спустя пять матчей

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи" до завершения действия контракта на два с половиной года, который был подписан в конце 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Футбольный клуб "Сочи" желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу", — попрощался с наставником клуб.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.