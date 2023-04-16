Президент "Оренбурга" оценил судейство Казарцева в матче с "Локомотивом"

В работе главного арбитра Василия Казарцева в матче "Оренбурга" и "Локомотива" не было неправильных решений, он вёл себя достаточно грамотно. Об этом заявил президент предуральского клуба Василий Еремякин.

"Стараюсь не говорить о судьях. Я могу быть субъективен. Каких-то претензий по сегодняшнему матчу у меня к арбитру нет. Не вижу неправильных решений. Всё было достаточно грамотно", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".