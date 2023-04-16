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16 апреля, 18:39

Президент "Оренбурга" оценил судейство Казарцева в матче с "Локомотивом"

В "Оренбурге" не имеют претензий к судейству Казарцева в матче с "Локомотивом"

В работе главного арбитра Василия Казарцева в матче "Оренбурга" и "Локомотива" не было неправильных решений, он вёл себя достаточно грамотно. Об этом заявил президент предуральского клуба Василий Еремякин.

"Стараюсь не говорить о судьях. Я могу быть субъективен. Каких-то претензий по сегодняшнему матчу у меня к арбитру нет. Не вижу неправильных решений. Всё было достаточно грамотно", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Напомним, "Локомотив" разгромил "Оренбург" со счётом 4:1. Москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, а проигравшая команда — восьмую позицию с 33 очками.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Матвей Константинов
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