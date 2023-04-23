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23 апреля, 19:06

"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью с ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в большинстве не удержал победу в матче с "Локомотивом", сыграв вничью

<p>Вильсон Изидор забивает гол в ворота ЦСКА. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fclokomotiv/11822" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив" Москва</a></p>

Вильсон Изидор забивает гол в ворота ЦСКА. Обложка © t.me / ФК "Локомотив" Москва

ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ-арена" и завершилась со счётом 1:1.

На 22-минуте первый гол в матче забил Антон Заболотный. А на 40-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве после удаления защитника Марио Митая, который вышел на 20-й минуте, заменив Сергея Пиняева. Армейцы имели все шансы забить второй мяч, однако в итоге пропустили: на 87-й минуте после розыгрыша углового мяч в ворота Игоря Акинфеева отправил Вильсон Изидор.

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ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвёртое место в таблице. "Локомотив" идёт на десятой позиции, имея 29 баллов в активе.

Ранее Лайф писал, что "Зенит" дома победил "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ. Дублем в составе победителей отметился Малком, реализовавший пенальти в концовке первого тайма и забивший гол на 68-й минуте.

Артур Лапсаков
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