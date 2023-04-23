"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью с ЦСКА в московском дерби

ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ-арена" и завершилась со счётом 1:1.

На 22-минуте первый гол в матче забил Антон Заболотный. А на 40-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве после удаления защитника Марио Митая, который вышел на 20-й минуте, заменив Сергея Пиняева. Армейцы имели все шансы забить второй мяч, однако в итоге пропустили: на 87-й минуте после розыгрыша углового мяч в ворота Игоря Акинфеева отправил Вильсон Изидор.