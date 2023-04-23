"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью с ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в большинстве не удержал победу в матче с "Локомотивом", сыграв вничью
Вильсон Изидор забивает гол в ворота ЦСКА. Обложка © t.me / ФК "Локомотив" Москва
ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ-арена" и завершилась со счётом 1:1.
На 22-минуте первый гол в матче забил Антон Заболотный. А на 40-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве после удаления защитника Марио Митая, который вышел на 20-й минуте, заменив Сергея Пиняева. Армейцы имели все шансы забить второй мяч, однако в итоге пропустили: на 87-й минуте после розыгрыша углового мяч в ворота Игоря Акинфеева отправил Вильсон Изидор.
ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвёртое место в таблице. "Локомотив" идёт на десятой позиции, имея 29 баллов в активе.
Ранее Лайф писал, что "Зенит" дома победил "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ. Дублем в составе победителей отметился Малком, реализовавший пенальти в концовке первого тайма и забивший гол на 68-й минуте.