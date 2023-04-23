"Пари НН" одержал победу над "Крыльями Советов" со счётом 2:1

ФК "Пари Нижний Новгород" обыграл самарские "Крылья Советов" со счётом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Победа стала у команды первой под руководством нового наставника Сергея Юрана.

Судьбоносные голы забили Тимур Сулейманов и Владислав Яковлев, у противника отличился Фернандо Костанца. Теперь "Пари НН" набрал 22 очка и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице, 30 апреля клуб сыграет с "Оренбургом". А "Крылья Советов" занимают 12-ю позицию, теперь их ждёт встреча с "Зенитом".