"Зенит" дома победил "Динамо" в центральном матче 24-го тура РПЛ

"Зенит" обыграл московское "Динамо" в центральном матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Малком, реализовавший пенальти в концовке первого тайма и забивший гол на 68-й минуте. Ещё один мяч на счету Андрея Мостового. Единственный гол гостей на счету Даниила Фомина.

Петербуржцы набрали 58 очков и оторвались от идущего вторым "Ростова" на 12 баллов. При этом у ростовчан есть матч в запасе. "Динамо" с 39 очками находится на пятом месте.