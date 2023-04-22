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22 апреля, 19:07

"Зенит" дома победил "Динамо" в центральном матче 24-го тура РПЛ

<p>Малком после забитого мяча. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fczenit/11265" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Малком после забитого мяча. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

"Зенит" обыграл московское "Динамо" в центральном матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Малком, реализовавший пенальти в концовке первого тайма и забивший гол на 68-й минуте. Ещё один мяч на счету Андрея Мостового. Единственный гол гостей на счету Даниила Фомина.

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Петербуржцы набрали 58 очков и оторвались от идущего вторым "Ростова" на 12 баллов. При этом у ростовчан есть матч в запасе. "Динамо" с 39 очками находится на пятом месте.

Ранее в РФС ответили на претензии "Динамо" к арбитру матча со "Спартаком". Глава департамента судейства футбольного союза Павел Каманцев уточнил, что судейский корпус встречается абсолютно со всеми клубами в рамках лицензирования.

Артур Лапсаков
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