"Зенит" дома победил "Динамо" в центральном матче 24-го тура РПЛ
Малком после забитого мяча. Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"
"Зенит" обыграл московское "Динамо" в центральном матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.
Дублем в составе победителей отметился Малком, реализовавший пенальти в концовке первого тайма и забивший гол на 68-й минуте. Ещё один мяч на счету Андрея Мостового. Единственный гол гостей на счету Даниила Фомина.
Петербуржцы набрали 58 очков и оторвались от идущего вторым "Ростова" на 12 баллов. При этом у ростовчан есть матч в запасе. "Динамо" с 39 очками находится на пятом месте.
Ранее в РФС ответили на претензии "Динамо" к арбитру матча со "Спартаком". Глава департамента судейства футбольного союза Павел Каманцев уточнил, что судейский корпус встречается абсолютно со всеми клубами в рамках лицензирования.