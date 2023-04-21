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21 апреля, 13:06

В РФС ответили на претензии "Динамо" к арбитру матча со "Спартаком"

Глава департамента судейства РФС заявил о готовности встретиться с "Динамо"

<p>Судья Сергей Иванов во время матча между "Спартаком" и "Динамо" 8 апреля. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Судья Сергей Иванов во время матча между "Спартаком" и "Динамо" 8 апреля. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на заявление члена совета директоров "Динамо" Дмитрия Гафина, который раскритиковал российских футбольных судей за встречу с представителями "Спартака". В беседе со "Спорт-Экспрессом" Каманцев заявил, что судейский корпус встречается абсолютно со всеми клубами в рамках лицензирования.

"И с "Динамо" мы тоже встретимся. Не очень понимаю суть этой новости. В прошлом году мы говорили с большей половиной команд РПЛ. "Спартак" изъявил желание поговорить — мы с ним встретились", — сказал Каманцев.

По его словам, судьи открыты абсолютно для всех клубов. Причиной для критики Гафина стал пенальти, назначенный в ворота "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ, который завершился со счётом 3:3. Арбитр Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как полузащитник Роман Зобнин упал в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев пробил точно и сравнял счёт.

"По‑моему, не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо, как и "Спартаку", провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти", — заявил Гафин после того матча.

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11 апреля экспертно-судейская комиссия признала решение Иванова ошибочным.

Ранее Лайф писал, что "Спартак" пропустил два мяча от клуба Первой лиги "Акрон" и вылетел из Кубка России. В 2022 году красно-белые стали обладателями трофея, обыграв в финале московское "Динамо" со счётом 2:1.

Никита Никонов
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