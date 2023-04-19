КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 18:18

В РФС согласны рассмотреть возможность работы судей из России на чемпионате ЦАФА

В Российском футбольном союзе готовы рассмотреть возможность работы российских судей в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). Об этом заявил генсек РФС Максим Митрофанов.

"Российские судьи могут обслуживать матчи турнира ЦАФА? Если вдруг к нам обратятся с таким предложением, то мы его рассмотрим. Пока не обращались", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

В РФС рассказали о переговорах с УЕФА о допуске сборной России

В РФС рассказали о переговорах с УЕФА о допуске сборной России

Лайф напоминает, что соревнования должны пройти с 9-го по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. В них будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
  • Новости
  • рфс
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров