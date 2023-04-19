В РФС согласны рассмотреть возможность работы судей из России на чемпионате ЦАФА
В Российском футбольном союзе готовы рассмотреть возможность работы российских судей в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). Об этом заявил генсек РФС Максим Митрофанов.
"Российские судьи могут обслуживать матчи турнира ЦАФА? Если вдруг к нам обратятся с таким предложением, то мы его рассмотрим. Пока не обращались", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Лайф напоминает, что соревнования должны пройти с 9-го по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. В них будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
ТАСС / Михаил Терещенко