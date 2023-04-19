В РФС рассказали о переговорах с УЕФА о допуске сборной России

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске сборной РФ к соревнованиям. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведём переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов", — приводит "Спорт-Экспресс" его слова.

Митрофанов также отметил, что побывал в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, но результата пока нет. По его словам, переговоры идут постоянно. Как УЕФА, так и РФС "не хотят никуда уходить". Для РФС особо важен вопрос возобновления игры отечественных клубов и сборной, подчеркнул Митрофанов.