В РФС рассказали о переговорах с УЕФА о допуске сборной России
Генсек РФС Митрофанов заявил о переговорах с УЕФА о "снятии банов" с России
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске сборной РФ к соревнованиям. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
"Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведём переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов", — приводит "Спорт-Экспресс" его слова.
Митрофанов также отметил, что побывал в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, но результата пока нет. По его словам, переговоры идут постоянно. Как УЕФА, так и РФС "не хотят никуда уходить". Для РФС особо важен вопрос возобновления игры отечественных клубов и сборной, подчеркнул Митрофанов.
Напомним, что из-за специальной военной операции на Украине ФИФА совместно с УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. Позже этот запрет со стороны футбольных чиновников продлевался.
ТАСС / Бухарев Олег