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5 апреля, 13:41

УЕФА не разбанит российские команды до конца СВО

Президент УЕФА Чеферин: Статус российских команд не изменится до конца СВО

До окончания специальной военной операции вопрос о допуске российских клубов и сборных до международных соревнований, скорее всего, будет сохраняться. Об этом заявил в среду президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, которого сегодня в третий раз переизбрали на этот пост.

"По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить", — сказал он.

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Напомним, что из-за специальной военной операции на Украине ФИФА совместно с УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. Позже этот запрет со стороны футбольных чиновников продлевался. Но в других видах спорта наметилась "оттепель". Так, российских борцов уже допустили до международных соревнований. Всемирная федерация тхэквондо (WT) тоже допустила российских и белорусских спортсменов до участия в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе, а российских теннисистов допустили на Уимблдон, но поставили при этом ряд условий.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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