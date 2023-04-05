УЕФА не разбанит российские команды до конца СВО

До окончания специальной военной операции вопрос о допуске российских клубов и сборных до международных соревнований, скорее всего, будет сохраняться. Об этом заявил в среду президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, которого сегодня в третий раз переизбрали на этот пост.