Чеферина в третий раз избрали президентом УЕФА

Словенец Александер Чеферин вновь избран президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующие четыре года. Решение утверждено на конгрессе организации в Лиссабоне.

55-летний функционер оказался единственным кандидатом на этот пост. УЕФА он возглавляет с 2016 года, а в 2019-м его переизбрали. За это время Чеферин создал два новых европейских турнира. Лига наций вытеснила из календаря товарищеские матчи сборных, не пользовавшиеся вниманием зрителей. У клубов появился третий еврокубковый турнир — Лига конференций.