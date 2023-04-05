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5 апреля, 10:35

Чеферина в третий раз избрали президентом УЕФА

<p>Александер Чеферин. Фото © Getty Images / Harold Cunningham – UEFA</p>

Александер Чеферин. Фото © Getty Images / Harold Cunningham – UEFA

Словенец Александер Чеферин вновь избран президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующие четыре года. Решение утверждено на конгрессе организации в Лиссабоне.

55-летний функционер оказался единственным кандидатом на этот пост. УЕФА он возглавляет с 2016 года, а в 2019-м его переизбрали. За это время Чеферин создал два новых европейских турнира. Лига наций вытеснила из календаря товарищеские матчи сборных, не пользовавшиеся вниманием зрителей. У клубов появился третий еврокубковый турнир — Лига конференций.

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Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков сохранит свой пост в исполкоме УЕФА после конгресса организации в Лиссабоне. Его мандат действует до 2025 года.

Татьяна Миссуми
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