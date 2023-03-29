Российские футболисты не попали в подборку АПЛ с лучшими голами

Английская премьер-лига (АПЛ) на своём ютуб-канале опубликовала видео , в котором собрала лучшие голы выступавших в турнире футболистов. Всего в ролик вошло 103 гола от представителей 103 стран, которых распределили в алфавитном порядке.

При этом моменты с российскими футболистами туда включены не были. Пользователи соцсетей уже прозвали случившееся "отменой русских" и посетовали, что в видео не добавили голы Павла Погребняка ("Фулхэм" и "Редин"), Динияра Билялетдинова ("Эвертон"), Андрея Аршавина ("Арсенал"), Романа Павлюченко ("Тоттенхэм") и других.

Напомним, российские клубы и сборные РФ отстранили от участия в международных соревнованиях ещё в феврале 2022 года. За это время наша мужская национальная команда пропустила чемпионат мира в Катаре и розыгрыш Лиги наций, а женская не попала на чемпионат Европы в Англии. При этом недавно Лайф писал, что РФС обсуждает с ФИФА и УЕФА возможность постепенного возвращения команд на турниры.