РФС ведёт переговоры с ФИФА и УЕФА о постепенном возвращении на турниры

РФС продолжает вести переговоры с ФИФА и УЕФА о постепенном возвращении российских клубов и сборных по футболу на международные турниры. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачёв в ходе заседания Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

"Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу", — приводит слова Рогачёва "Матч ТВ".