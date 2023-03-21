РФС ведёт переговоры с ФИФА и УЕФА о постепенном возвращении на турниры
РФС продолжает вести переговоры с ФИФА и УЕФА о постепенном возвращении российских клубов и сборных по футболу на международные турниры. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачёв в ходе заседания Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
"Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу", — приводит слова Рогачёва "Матч ТВ".
Он также заметил, что для сборной России крайне важно проводить матчи, а уже в ближайшие дни она проведёт встречи с командами Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры о возможном участии национальной сборной в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии. При этом приоритетом для РФС является возвращение наших клубов и сборных в европейские футбольные турниры, однако рассматриваются все возможные сценарии.
Ранее стало известно, что сборная России летом 2023 года сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Соперниками команды Валерия Карпина станут сборные Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и ещё одна азиатская сборная. При этом в РФС заметили, что сейчас участие нашей команды в турнире обсуждается.
РФС / Михаил Шапаев