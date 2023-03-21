Часть зарплат российских футболистов могут начать передавать на развитие детских школ

Исполком РФС собирается в ближайшее время рассмотреть вопрос передачи 2% от зарплат футболистов на развитие детских школ. Такое заявление сделал заместитель генсекретаря организации Денис Рогачёв во время заседания Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

"В этом году мы решили радикально поменять систему вознаграждения и финансирования тренеров. На ближайшем исполкоме рассмотрим такой момент: 2% от зарплат футболистов должны идти на детские школы", — сказал он.

Рогачёв подчеркнул, что к 2030 году за счёт передачи части зарплат российских футболистов удастся собрать свыше 100 миллионов рублей.