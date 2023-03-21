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21 марта, 10:14

Часть зарплат российских футболистов могут начать передавать на развитие детских школ

Исполком РФС рассмотрит вопрос передачи 2% от зарплат футболистов на развитие школ

Исполком РФС собирается в ближайшее время рассмотреть вопрос передачи 2% от зарплат футболистов на развитие детских школ. Такое заявление сделал заместитель генсекретаря организации Денис Рогачёв во время заседания Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

"В этом году мы решили радикально поменять систему вознаграждения и финансирования тренеров. На ближайшем исполкоме рассмотрим такой момент: 2% от зарплат футболистов должны идти на детские школы", — сказал он.

Рогачёв подчеркнул, что к 2030 году за счёт передачи части зарплат российских футболистов удастся собрать свыше 100 миллионов рублей.

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Ранее депутат Дмитрий Свищёв рассказал, что власти разрабатывают меры мотивации, чтобы повысить посещаемость стадионов. По его словам, мало болельщиков приходят на игры сейчас и это беспокоит клубы и РФС, но во всём этом нельзя винить Fan ID.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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