Часть зарплат российских футболистов могут начать передавать на развитие детских школ
Исполком РФС рассмотрит вопрос передачи 2% от зарплат футболистов на развитие школ
Исполком РФС собирается в ближайшее время рассмотреть вопрос передачи 2% от зарплат футболистов на развитие детских школ. Такое заявление сделал заместитель генсекретаря организации Денис Рогачёв во время заседания Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
"В этом году мы решили радикально поменять систему вознаграждения и финансирования тренеров. На ближайшем исполкоме рассмотрим такой момент: 2% от зарплат футболистов должны идти на детские школы", — сказал он.
Рогачёв подчеркнул, что к 2030 году за счёт передачи части зарплат российских футболистов удастся собрать свыше 100 миллионов рублей.
Ранее депутат Дмитрий Свищёв рассказал, что власти разрабатывают меры мотивации, чтобы повысить посещаемость стадионов. По его словам, мало болельщиков приходят на игры сейчас и это беспокоит клубы и РФС, но во всём этом нельзя винить Fan ID.
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