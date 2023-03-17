В ГД раскрыли, как планируют вернуть болельщиков на стадионы после введения Fan ID
Депутат Свищёв: Власти разрабатывают меры мотивации, чтобы повысить посещаемость стадионов
Российский футбольный союз, Минспорт и Минцифры разрабатывают меры мотивации для болельщиков, чтобы повысить посещаемость стадионов. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв.
"Это [будут] всевозможные подарки и программы лояльности. В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется", — рассказал он РИА "Новости".
Он отметил, что посещаемость стадионов действительно не отвечает ожиданиям, что беспокоит клубы и РФС, однако "винить во всём Fan ID нельзя". Парламентарий считает, что виновны "не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире".
"[Также] СВО, которая проходит, — думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID", — сказал Свищёв и добавил, что закон о нём уже принят и его необходимо исполнять.
Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал грустной посещаемость российских стадионов после полного введения Fan ID. По его словам, необходимо "делать так, чтобы было удобно", а люди пока не разобрались в законе.
ТАСС / Сергей Бобылев