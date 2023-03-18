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18 марта, 15:48

Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка России

Названы точные даты и время проведения полуфинальных матчей Fonbet Кубка России, участники которого стали известны ещё в начале марта.

Расписание полуфинальных матчей. Фото © t.me / Fonbet Кубок России

Расписание полуфинальных матчей. Фото © t.me / Fonbet Кубок России

4 апреля сыграют "Урал" со "Спартаком", также пройдёт матч между "Динамо" и "Акроном". На следующий день на поле выйдут ЦСКА и "Крылья Советов". А 6 апреля состоится игра между "Краснодаром" и "Ростовом".

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Ранее сообщалось, что все участники полуфинала Кубка России по футболу определились 1 марта. Встретятся московские ЦСКА и "Спартак", "Урал" из Екатеринбурга и "Крылья Советов" из Самары.

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VK / FONBET Кубок России

Татьяна Миссуми
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